الداخلية: كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 23 مارس / آذار، )أذرتاج(

كشفت ملابسات 17 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 12 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخص كان مطلوب بصفته مديني.

وقعت حادثان مروريين على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 6 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.