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    لاول مرة في شاماخي: زراعة حبة البركة

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:١٢]

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج).

    تزرع حبة البركة (الكمون الأسود أو الحبة السوداء) لاول مرة في شاماخي.

    تم اختبار 1 هكتار من الارض في قرية بويوك خينيسلي لزراعة هذا النبات غير التقليدي لبلدنا.

     

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