باكو، 19 أبريل (أذرتاج). تزرع حبة البركة (الكمون الأسود أو الحبة السوداء) لاول مرة في شاماخي. تم اختبار 1 هكتار من الارض في قرية بويوك خينيسلي لزراعة هذا النبات غير التقليدي لبلدنا.

AZERTAG.AZ : لاول مرة في شاماخي: زراعة حبة البركة

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