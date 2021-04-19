لاول مرة في شاماخي: زراعة حبة البركة
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥:١٢]
باكو، 19 أبريل (أذرتاج).
تزرع حبة البركة (الكمون الأسود أو الحبة السوداء) لاول مرة في شاماخي.
تم اختبار 1 هكتار من الارض في قرية بويوك خينيسلي لزراعة هذا النبات غير التقليدي لبلدنا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:١٨]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٠٣]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٩:٠٢]
٠٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١٩]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥٨]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٥]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٤]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٥]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٣١]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٣٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:١٤]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٥]
١٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٦]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٦]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٠]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٦]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٣١]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٢١]
١٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك