هذا العام سيزرع القطن على مساحة 14 ألف هكتار في سعاتلي

سعاتلي، 19 أبريل، ماهر باباييف، أذرتاج

بدأت مقاطعة سعاتلي التي هي أكبر منطقة لزراعة القطن في البلاد، بزراعة بذور القطن لموسم حصاد هذا العام.

صرح مركز التنمية الزراعية الحكومي لـ وكالة أذرتاج أنه من المخطط زراعة القطن على مساحة 13 ألف و950 هكتار في سعاتلي هذا العام. اتخذ مزارعو القطن الذين أنتجوا أكبر كمية من "الذهب الأبيض" في البلاد في العام الماضي، جميع الإجراءات اللازمة لإثبات أنفسهم هذا العام. لهذا الغرض، وقع 3041 منتج عقودًا مع 4 شركات لمعالجة القطن تعمل في المنطقة وتم تنفيذ الحرث الشتوي على مساحة 13 ألف و768 هكتار ووضعت للزراعة وتم تطهير قنوات الري من الطمي في الوقت المناسب وتم تمهيدها لزرع البذور. وقد بدأت زراعة البذر في المنطقة منذ عدة أيام. وتم تزويد ملاك الأراضي بالآلات اللازمة وأنواع البذور الأكثر إنتاجية لاستكمال حملة البذر في الوقت المحدد. نتيجة للعمل المنظم جيداً تم زرع البذور على مساحة 3 آلاف و768 هكتار في وقت قصير. يستغل المزارعون جميع الفرص لإكمال زرع البذر في الوقت المحدد.

ونشير إلى أنه تم حصاد 47 ألف و365 طن من القطن من مساحة 14 ألف و141 هكتار في سعاتلي في العام الماضي. كانت الإنتاجية 33.5 سنتنيراً للهكتار الواحد. يهدف مزارعو القطن إلى زيادة الإنتاجية إلى 50 ألف-55 ألف طن هذا العام.