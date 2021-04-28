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    اقتصاد


    81.8 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٥‎]

    باكو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم توجيه 65.9 في المائة من جميع المصادر المالية إلى رأس المال الثابت لتنمية قطاعة البلد الاقتصادية و15.9 في المائة منها لمجال البناء خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    وقالت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة أذرتاج أن 8.2 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت لتنمية النقل واقتصاد التخزين و4.5 في المائة في اقتصادات الزراعة والغابات وتربية الأسماك و1.4 في المائة في إدارة الدولة والدفاع عنها و1.3 في المائة في المعلومات والاتصالات والتعليم و0.4 في المائة في التجارة بالجملة والتجزئة وسائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية العامة والمائتين في تنظيم المعيشة والمرافق العامة.

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