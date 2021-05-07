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    الداخلية: الحيلولة دون محاولة تنظيم اعتصام تظاهري غير شرعي في باكو

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٣٠]

    باكو، 7 مايو، أذرتاج

    حاولت مجموعة من الاشخاص 7 مايو اليوم تنظيم اعتصام تظاهري غير شرعي وبخلاف متطلبات نظام الحجر الصحي الخاص في اراضي حي نسيمي بالعاصمة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن الشرطة حالت دون المحاولة وتم ابعاد المجموعة من المنقطة.

    ولا معتقل خلال العملية.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: الحيلولة دون محاولة تنظيم اعتصام تظاهري غير شرعي في باكو
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