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    اصابة مزارعين بجروح خطيرة بانفجار لغم مزروع من قبل أرمينيا عند الحدود

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:٢٧]

    جدابيك، 13 مايو، أذرتاج

    تلقت شرطة محافظة جدابيك بلاغا افاد اصابة مزارعين اثنين بجروح خطيرة جراء انفجار لغم قرابة الساعة 17.00 من يوم 11 مايو الجاري مزروع في أراضي محافظة جدابيك المتاخمة مع حدود أرمينيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان نيابة جدابيك العامة أن فريق المباحث انتقل الى مكان الحادث على الفور وكشف عن أن مقيميِ المحافظة كامران نمازوف من مواليد 1995م وصدام نصيبوف من مواليد 1994م اصيبا بانفجار لغم مزروع عندما كانا مشغولان باعمال زراعية مما ادى الى اصابة الاول بجروح خطيرة تهدد حياته والثاني بجروح خطيرة غير مهددة الحياة.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :اصابة مزارعين بجروح خطيرة بانفجار لغم مزروع من قبل أرمينيا عند الحدود
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