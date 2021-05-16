العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان افراد قسم الشرطة عثروا اثناء تفقدهم المآوي والخنادق التي كانت للعدو قبل انسحابهم منها على 4 رشاشات من عيارات مختلفة ومفجرات للألغام المضادة للدبابات و5 قنابل يدوية و17 مشط رشاش و600 طلقة من عيارات مختلفة.
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