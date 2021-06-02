باكو تستضيف المعرض الدولي الـ14 للزراعة والمعرض الدولي الـ26 للصناعات الغذائية

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

سيعقد معرض Caspian Agro 2021 الدولي الرابع عشر للزراعة لأذربيجان ومعرض 2021 InterFood Azerbaijan الدولي السادس والعشرون للصناعات الغذائية في مركز إكسبو باكو في الفترة من 10 إلى 12 يونيو. كلا الحدثين هما المعرضان الأولان بالشكل التقليدي بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا. أبلغت شركة " Caspian Event Organisers" المنظمة للمعارض وكالة أذرتاج أن المحترفين في المجالات الممثلة سيجتمعون مرة أخرى لأول مرة بعد انقطاع دام عامين لاستعادة اتصالات العمل وخلق جهات اتصال جديدة، وكذلك لتلقوا معلومات السوق المحدثة وتوقيع عقود مربحة.

تستند قواعد الخاصة لتنظيم الحدث بشكل تقليدي إلى توصيات مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان، وكذلك رابطة صناعة المعارض العالمية (UFI) مثل التزام التباعد الآمن وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق المطهرات / المنظفات وقياس درجة حرارة الجسم والتطهير المنتظم للمكان.

بحسب المدير العام لشركة Caspian Event Organizers فريد محمدوف أن قطاع الأعمال يشتاق إلى التواصل المباشر بعد توقف دام عامين. نشاهد الآن الديناميكية الإيجابية في أسواق الزراعة والأغذية ودخل الأسواق المشاركون الجدد وأعلن زبائننا الدائمون عن تقديم منتجتهم الجديدة في المعرض. بسبب الانقطاع الناجم عن الوباء، هناك حاجة ماسة للابتكار وتبادل الخبرات والشراكات الجديدة. تكتسب فرصة إقامة حوار مباشر مع شريك محتمل الآن غاية الأهمية لجميع المشاركين عندنا. لقد أولينا دائماً اهتماماً كبيراً بالأمن في المعارض، وبالطبع، اتخذنا الإجراءات المناسبة ضد فيروس COVID في جميع أنحاء منطقة المعرض. قبل الافتتاح، سيتم التطهير العام لجميع الغرف وقاعات العرض في مركز باكو للمعارض. لا يمكن زيارة المعارض إلا باستخدام الكمامات الطبية الواقية. إذا جاء الضيوف بدون كمامات طبية، فسيتم تزويدهم بالكمامات الطبية من مكتب التسجيل. لقد قمنا أيضاً بتنظيم خدمة "دورية COVID" الخاصة في المعرض والتي ستضمن للزوار الحفاظ على التباعد الآمن الاجتماعي.

ستجمع المعارض المشتركين الرئيسيين في القطاع الزراعي والزائرين المحترفين، بما في ذلك المستوردين والمصدرين والموزعين وشركات البيع بالجملة والتجزئة، فضلاً عن المزارعين. سيغطي معرض Caspian Agro 2021 وInterFood Azerbaijan 2021 قاعتين في مركز باكو للمعارض، بالإضافة إلى المنطقة المفتوحة. وتجدر الإشارة إلى أن حجم مكان المعرض في الهواء الطلق قد ازداد مقارنة بمعرض عام 2019. أكدت 237 شركة من 28 دولة، بما في ذلك أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأفغانستان وبيلاروس وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وبلغاريا والصين وفنلندا وفرنسا والهند وإيران وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا ونيدرلاند وبولندا ورومانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا واليابان وجزر فيرجن واليونان مشاركتها في معارض هذا العام.

وتشارك في المعارض مجموعات وطنية تمثل أفغانستان وبيلاروس، ومجموعات من منطقتي كيروف وأديغيا تمثل روسيا، بالإضافة إلى مجموعة موسكو الإقليمية التي تشارك لأول مرة في المعرض هذا العام.

وسيقدم رواد الأعمال العاملون في الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الزراعة وصناعة الأغذية منتجاتهم وخدماتهم في معرض Caspian Agro 2021 الدولي الرابع عشر للزراعة لأذربيجان ومعرض InterFood Azerbaijan 2021 الدولي السادس والعشرين للصناعات الغذائية في أذربيجان بدعم من وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) في جمهورية أذربيجان.

ستقدم معارض هذا العام جميع القضايا المهمة وذات الصلة بقطاعي الأغذية والزراعة. تم إيلاء الاهتمام الخاص للابتكارات التي هي القوة الدافعة لكل قطاع. كما ينوي عدد من المشتركين لعرض مقترحات ومشاريع وخدمات خاصة لتنمية منطقة قره باغ.

وهكذا، تتضمن معروضات معرض Caspian Agro 2021 عدداً من الابتكارات: "المزرعة الذكية" ومعدات صناعة الثروة الحيوانية والآلات الزراعية ومعدات المختبرات وأنواع البذور الجديدة والعديد من المنتجات الأخرى. سيغطي معرضCaspian Agro 2021 بشكل عام، 11 قسماً تمثل مجالات مختلفة من مجمع الصناعات الزراعية: الآلات الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والأعلاف والطب البيطري وإنتاج المحاصيل والأسمدة وزراعة الفاكهة والخضروات والمخيمات الزراعية والزراعة الإلكترونية وتقنية الابتكار في الزراعة ومعدات المختبرات.

تنقسم جميع المنتجات المعروضة في InterFood Azerbaijan2021 إلى الفئات التالية: InterFood (صناعة الأغذية) وInterDrink (المشروبات) وInterFoodTech (التكنولوجيا) وHalalFood (أغذية الحلال.

وهكذا، فإن معرض InterFood Azerbaijan 2021 يتضمن معدات لمختلف قطاعات الصناعات الغذائية (اللحوم ومنتجات الألبان والحلويات وما إلى ذلك) والمنتجات الحلال والمشروبات (الشاي والقهوة والعصائر) ومنتجات البقالة والمكونات والتبريد والتجارة ومعدات طبخ الخبز ومستودعات الفاكهة ومنتجات الصحة والنظافة وخيارات الحلول لأتمتة الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف ومعدات وضع العلامات وآلات التعبئة والتغليف وعدد من المنتجات الأخرى.

تم التخطيط هذا العام أيضا لبرنامج الأعمال الخاص للمعارض. تم تخفيضه بسبب تدابير مكافحة COVID. وهكذا، ينظم المنظمون سنوياً جولات للمعارض للمزارعين من المناطق وتعريفهم باتجاهات الصناعة والابتكارات والخبرة الدولية.

في 11 يونيو، قدمت مجموعة شركات PhosAgro التابعة لشركة Aphoit JSC منتجات PhosAgro المبتكرة. ومن المقرر عقد ندوة حول "الأسمدة المركبة في حبة واحدة للحصول على محصول مضمون من المحاصيل الزراعية".

ستكون منصة إضافية لبناء اتصالات تجارية جديدة وتعزيز الاتصالات القائمة - اللقاءات الثنائية (B2B) بنداً رئيسياً لبرنامج الأعمال. سيتم عقد هذه الاجتماعات بين العارضين والمنتجين المحليين والموزعين.

سيكون المعرض مفتوحاً لمحترفي الصناعة لمدة 3 أيام. تنبيه: لا يمكن دخول المعارض للمهنيين إلا على أساس دعوة أو تسجيل إلكتروني. يجب أن يرتدي الزبون الكمام الطبي. يمكن الاطلاع على تفاصيل قواعد الزيارة على موقع المعرض.

يقدم المنظمون نوعين جديدين من الخدمات لجعل المشاركة في المعرض "بدون استخدام اليدين" (hands-free) وتسريع تبادل المعلومات. وبالتالي، هناك رمز QR الذي يتيح الوصول إلى المواد الترويجية للشركة المشاركة على شارة (“badge”) المشاركين وأجنحتهم. يمكنكم استلام هذه المواد الترويجية (بتنسيق إلكتروني) مباشرة في بريدكم الإلكتروني بعد مسح رمز الاستجابة السريعة هذا من خلال تطبيق الهاتف المحمول. تحتاجون إلى تنزيل تطبيق الجوال للاستفادة من هذه الخدمة. تحتوي شارة (“badge”) أيضاً على رمز QRللاستجابة السريعة الذي يحتوي على معلومات الاتصال الخاصة به. يكفي عرض مسح رمز QR للاستجابة السريعة الموجود على الشارة (“badge”) عبر كاميرا الهاتف لتبادل معلومات الاتصال مع المشاركين. يمكن العثور على معلومات مفصلة حول مكان تنزيل تطبيق الهاتف المحمول المطلوب لمسح رمز QRللاستجابة السريعة على مواقع المعرض، وكذلك في مكتب التسجيل في مركز باكو إكسبو.

وبالتالي، يعمل المعرضان كحلقة وصل لكل من المشترين والبائعين. يعد المعرضان أيضاً منصة للتطوير الفعال للمجمع الصناعي الزراعي وتصدير المنتجات الغذائية تحت العلامة التجارية "صنع في أذربيجان"، بالإضافة إلى إطلاق الابتكارات والمنتجات الجديدة.

تعد علامة Gubre.az لشركة Grand Motors وهي مشارك منتظم في المعرض الراعي لمعرض Caspian Agro. ويعد Ipek Su المشروب الرسمي للمعرضين وشريك القهوة هو Espresso Mobil.

يقام معرضا Caspian Agro وInterFood Azerbaijan بدعم فعال من وزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان. يتم دعم المعرضين أيضاً من قبل وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان ورابطة صناعة الأغذية والمشروبات الأذربيجانية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). يتم تنظيم العرضين من قبل Caspian Event Organizers وعدد من شركائها الأجانب.