باكو، 4 يونيو، أذرتاج تواصل قوات احتلال أرمينيا جرائمها ضد البشر عن طريق زرع الألغام في أراضي أذربيجان بانتهاك المعايير والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما فيه مطالب اتفاقيات جنيف عام 1949م انتهاكا صارخا. أفادت أذرتاج عن البيان المشترك الصادر عن النيابة العامة ووزارة الداخلية أنه نتيجة انفجار حافلة من نوع "كاماز" كانت تقل موظفي القنوات المتلفزة ووكالات الانباء الموفدين إلى محافظة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا لتنفيذ مهامهم الخدمية قرابة الساعة 11 يوم 4 يونيو عندما كانت متجهة إلى قرية سوسوزلوق لقي 3 منهم وهم مصور قناة أذربيجان سراج أبيشوف ومراسل وكالة أذرتاج محرم ابراهيموف ونائب وكيل محافظ كلبجار في قرية سوسوزلوق للمحافظة عارف علييف مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين بجروح جسدية مختلفة الخطورة جراء انفجار لغم مضاد للدبابات. وفتح الملف الجنائي في الحادث. وتفقد موظفو النيابة العامة والشرطة مكان الحادث وتم توظيف فريق من الفحص الطبي الشرعي.

AZERTAG.AZ : بيان مشترك عن النيابة العامة والداخلية بشأن مقتل صحفيين في انفجار لغم مضاد للدبابات في كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

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