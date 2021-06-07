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    تسخير 34 حصادة في حصاد الحبوب في ماصالي

    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٥‎٢]

    ماصالي، 7 يونيو، أذرتاج

    انطلقت حملة حصاد الحبوب في حقول محافظة ماصالي منذ بضعة أيام.

    أفادت أذرتاج أن المزارعين يستفيدون من جميع الفرص والامكانات المثمرة من اجل استكمال الحملة خلال مدة قصيرة ودون ضياع. وتم تسخير 34 حصادة في حقول الشعير.

    وزرع المزارعون لحصاد الموسم الحالي الحبوب على مساحة تبلغ 10 الاف و338 هيكتار.

    وبلغ حجم حصاد حقول الشعير البالغة مساحتها 1454 هيكتار الى اليوم 5ر3165 طن وكانت انتاجية كل هيكتار 2180 كغ.

    AZERTAG.AZ :تسخير 34 حصادة في حصاد الحبوب في ماصالي
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