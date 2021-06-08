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    العثور على المعدات القتالية والأسلحة والذخائر الحية في خوجاوند المحررة
    ومنها إيغلا صاروخ أرض جو روسي الصنع المضاد للطائرات

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١١]

    خوجاوند، 8 يونيو، أذرتاج

    تواصل الشرطة العامة فعاليات وقائية احترازية بغية العثور على المعدات القتالية والأسلحة والذخائر الحية في الأراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن موظفي شرطة خوجاوند المحررة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من نوع "إيغلا صاروخ أرض جو روسي الصنع" و15 صاروخا و97 قذيفة للهاون.

    AZERTAG.AZ :العثور على المعدات القتالية والأسلحة والذخائر الحية في خوجاوند المحررة
    ومنها إيغلا صاروخ أرض جو روسي الصنع المضاد للطائرات
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    العثور على المعدات القتالية والأسلحة والذخائر الحية في خوجاوند المحررة ومنها إيغلا صاروخ أرض جو روسي الصنع المضاد للطائرات العثور على المعدات القتالية والأسلحة والذخائر الحية في خوجاوند المحررة ومنها إيغلا صاروخ أرض جو روسي الصنع المضاد للطائرات