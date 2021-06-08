وزارة الزراعة: حصاد 4ر11 في المائة من حقول الحبوب – صور

نسيمي، بلاسوار، 8 يونيو، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة شركة "أغرو سيرويز" المساهمة المفتوحة ائلمين رحمانوف إن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لحصاد حقول الحبوب ما يتضمن تطبيق نظام التناوب وتركيب أجهزة جي بي اس في الحصادات وتحديد حاجات إلى الحصادات مسبقا وارسالها إلى الحقول عشية الحملة مع دعمها بحصادات إضافية من المناطق التي لم تبدأ فيها الحملة إلى الحين.

وأضاف رحمانوف أن 484 حصادة للشركة مسخرة حاليا في الحقول وتدعمها 235 حصادة من المحافظات التي لم تبدأ فيها الحملة حاليا. وأوضح أن حصادات أغرو سيرويز حصدت إلى اليوم 7ر54104 هيكتار من الحقول وذلك 48 في المائة من مساحة الحقول المحصودة العامة.

وقال وقار حسينوف الناطق باسم وزارة الزراعة إن 4ر11 في المائة من حقول الحبوب محصودة على نطاق البلد إلى 8 يونيو وذلك 115512 هيكتار وجمع 337600 طن من المحصول وتشكل الإنتاجية من كل هيكتار في حقول الحبوب 2920 كغ.

وزاد أن حصاد القمح يجري حاليا في حقول شاماخي وجليل اباد وجويتشاي وتم حصاد القمح في 2520 هيكتار والشعير في 112992 هيكتار وتبلغ الإنتاجية من حقول الشعير 2940 كغ.