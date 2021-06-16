ترتر، 15 يونيو، أذرتاج يواصل مزارعون في ترتر حملة حصاد الحبوب بتعبئة جميع القوى والمعدات لاستكمال الحملة بسرعة ودون ضياع. أفادت أذرتاج أن المزارعين يحصدون الحبوب في مساحة 2ر8800 هيكتار ومنها 5295 هيكتار للقمح و2ر3505 هيكتار للشعير. وقد حصد المزارعون في ترتر محصول 5ر2567 هيكتار من حقول الشعير ليجنوا 4ر1146 طن من القمح و3ر8684 طن من الشعير. وبلغت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3830 كغ.

AZERTAG.AZ : مزارعو الحبوب في ترتر يحصدون إلى اليوم 7ر9830 طن من المحصول

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