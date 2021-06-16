مربو دود القز في ترتر يخزنون 12 الفا و6ر615 كغ من شرانق دودة القز الطازجة إلى اليوم

ترتر، 16 يونيو، أذرتاج

وزعت على مربي دود القز في محافظة ترتر 350 علبة من بذور دود القز. وما كان من العسر عليهم تغذية دود القز اذ انهم استخدموا أوراق التوت الموجودة بجانب أوراق الأشجار حديثة الغرس أيضا. وبعد مضي مدة شهر أخذوا في جني ثمار سعيهم. ويستمر تخزين شرانق دود القز في المحافظة حاليا.

أفادت أذرتاج أن موظفي شركة أذر ايبك للحرير تسلموا منهم إلى اليوم 12 الفا و6ر615 كغ من شرانق دود القز الطازجة.

يذكر أنه من المتوقع تخزين اكثر من 15 طن من شرانق دود القز على نطاق المحافظة هذا العام.