الزراعة: حصاد 971747 طن من المحصول من 315799 هيكتار من حقول الحبوب إلى الحين

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

تستمر عملية الحصاد في حقول الحبوب على نطاق الجمهورية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الزراعة أن المزارعين استكملوا حصاد 315799 هيكتار من الحقول إلى اليوم وجنوا 971747 طن من المحصول وبلغت الإنتاجية المتوسطة حاليا 3080 كغ من كل هيكتار.

وحصد المزارعون إلى اليوم الحقول الحبوب البالغة 249943 هيكتار للشعير و65856 هيكتار للقمح وجنوا 768681 طن من الشعير و203066 طن من القمح.

وتم تسخير 1642 حصادة للحملة ومنها 918 حصادة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية و508 حصادة لشركة أغرو سيرويز.

وتستمر حملة الحصاد.