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    مربي دود القز في شاكي يسلمون نحو 29 طنا من شرانق دود القز الطازجة الى اليوم

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٤٥‎]

    شاكي، 18 يونيو، أذرتاج

    يستمر استلام شرانق دود القز الطازجة من منتجي محافظة شاكي.

    وسلم مربو دود القز الى اليوم 9ر28 طنا من شرانق دود القز الطازجة الى مراكز الاستلام.

    ووزعت على 325 مربّ هذا العام 1250 علبة او 23 كغ و750 غرام من بذور دود القز في محافظة شاكي. وسلم ساكن قرية بيرينجي بيلاجيك سمير خليلوف الى مركز الاستلام 7ر328 كغ من شرانق دود القز الطازجة وذلك اكثر رقم في المحافظة.

    يذكر أن المربين في شاكي قد انتجوا العام الماضي اكثر من 33 طنا من المحصول.

    AZERTAG.AZ :مربي دود القز في شاكي يسلمون نحو 29 طنا من شرانق دود القز الطازجة الى اليوم
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