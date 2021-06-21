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    الإنتاجية المتوسطة في حقول قمح بالاكن تبلغ 3830 كغ

    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٠]

    بالاكن، 21 يونيو، أذرتاج

    تستمر عملية حصاد الحبوب في حقول محافظة بالاكن البالغة مساحتها 3ر1612 هيكتار ومنها 919 هيكتار للشعير و3ر693 هيكتار للقمح وتم إلى الحين حصاد 906 هيكتار من حقول الشعير و128 هيكتار من حقول القمح وجنى 3202 طن من الحبوب وكانت الإنتاجية المتوسطة من حقول الشعير 2990 كغ وحقول القمح 3830 كغ.

    كما زرع المزارعون الذرة على 7577 هيكتار للموسم الحالي.

    يذكر أن المزارعين حصدوا في بالاكن العام الماضي على 7515 هيكتار وحصدوا 46288 طن من حبوب الذرة وبلغت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 6160 كغ وارتفع انتاج الذرة قدر 2115 طن قياسا إلى العام

    AZERTAG.AZ :الإنتاجية المتوسطة في حقول قمح بالاكن تبلغ 3830 كغ
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