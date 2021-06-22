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    زيادة الانتاج الزراعي في نخجوان حوالي 3 في المائة

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:١٢]

    نخجوان، 22 يونيو، أذرتاج

    بلغت قيمة المنتجات الزراعية خلال فترة يناير – مايو العام الحالي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي 59 مليونا و320 الف مانات وذلك اكثر بنسبة 9ر2 في المائة مقارنة بالفترة عينها من عام 2020م.

    قالت هيئة الاحصاءات النخجوانية في بيان إن الفترة ذاتها شهدت انتاج اللحم المقدر 9 الاف و788 طن واللبن 37 الفا و521 طن وارتفع حجم انتاج اللحم بنسبة 9ر3 في المائة واللبن 6ر1 في المائة قياسا الى الفترة نفسها من عام 2020م.

    AZERTAG.AZ :زيادة الانتاج الزراعي في نخجوان حوالي 3 في المائة
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