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    مزارعو شاكي يحصدون اكثر من 117 ألف طن من الحبوب من الحقول إلى الحين

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٢]

    شاكي، 25 يونيو، أذرتاج

    تستمر حملة منظمة لحصاد الحبوب في شاكي احدى اكبر محافظات أذربيجان زراعة للحبوب.

    أفادت أذرتاج أن المزارعين يحصدون الحبوب في الموسم الحالي من الحقول البالغة مساحتها 66 الفا و104 هيكتار ومنها 36 الفا و3ر180 هيكتار للقمح و29 الفا و7ر923 هيكتار للشعير. وحصدوا إلى اليوم 117 ألف و705 طن من الحبوب من 36 الفا و570 هيكتار من جملتها 27 الفا 420 هيكتار من حقول الشعير و9 آلاف و150 هيكتار من حقول القمح. وتشكل الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار حاليا 3220 كغ. واستكملوا عامة حصاد 55 في المائة من حقول الحبوب.

    وقال صاحب عبد الحليم وف مدير قسم النباتات في مركز التنمية الزراعية الحكومية في شاكي إن 89 الفا و389 طن من الحبوب المحصودة من نصيب الشعير و27 الفا و816 طن منها من قسط القمح مضيفا أن الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار من حقول الشعير بلغت 3260 كغ ومن حقول القمح 3040 كغ.

    وزاد المزارعين مدعومون بخدمات 136 حصادة في الحقول.

    AZERTAG.AZ :مزارعو شاكي يحصدون اكثر من 117 ألف طن من الحبوب من الحقول إلى الحين
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