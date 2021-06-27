استكمال حصاد 64 في المائة من حقول الحبوب في أذربيجان الى الحين

باكو، 27 يونيو، أذرتاج

تستمر حملة الحصاد في حقول الحبوب على نطاق أذربيجان.

تفيد معطيات يوم 26 يونيو أن المزارعين استكملوا حصاد 631 الف و788 هيكتار من حقول الحبوب وجمعوا مليونين و14 الفا و551 طن من المحصول وتشكل الانتاجية المتوسطة في حقول الحبوب من كل هيكتار 3190 كغ حاليا.

وحصد الى اليوم محصول 331 الف و990 هيكتار من حقول الشعير و299 الف و798 هيكتار من حقول القمح ليجمع من الحقول مليون و30 الفا و492 طن من الشعير و984 الف و59 طنا من القمح وتشكل الانتاجية المتوسطة من حقول الشعير 3100 كغ وحقول القمح 3280 كغ.

وتم تسخير 1702 حصادة لعملية الحصاد ومنها 952 حصادة خاصة بالاشخاص الطبيعية والاعتبارية و484 حصادة لشركة أغرو سيرويز.

وتستمر حملة الحصاد.