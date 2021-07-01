اكثر قرى محافظة أغداش إنتاجا للحبوب عرب وعرب اوجاغي

أغداش، 1 يوليو، أذرتاج

انتهت حملة حصاد الحبوب في محافظة أغداش وبلغ حجم المحصول هذا الموسم 49 الفا و308 طن.

قال مركز التنمية الزراعية في بيان إن المزارعين حصدوا الحبوب لمحصول الموسم في 17 الفا و83 هيكتارا وزاد حجم المحصول عما كان في العام الماضي قدر 8ر4724 طن وارتفعت الانتاجية المتوسطة من كل هيكتار وبلغت 2900 كغ.

واكث4ر قرى اغداش انتاجا للحبوب قريتي عرب وعرب اوجاغي وتليهما قريتا يوخاري نعمت اباد وكوتاوان وغيرهما.