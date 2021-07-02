حصاد معظم حقول الحبوب في أستارا

أستارا، 2 يوليو، أذرتاج

زرع الفلاحون في محافظة أستارا جنوب البلد الحبوب على 142 هيكتار هذا العام ومنها 119 هيكتار لحقول القمح و23 هيكتارا لحقول الشعير وحصد الفلاحون الى الحين حبوب 8ر124 هيكتار من الحقول.

قال مركز التنمية الزراعية في استارا إن 8ر101 هيكتار من الحقول المحصودة للقمح و23 هيكتارا للشعير.

وبلغت الانتاجية المتوسطة من كل هيكتار من حقول القمح 2530 كغ ومن حقول الشعير 2010 كغ.

وحصد المزارعون الى اليوم 4ر258 طن من القمح و4ر46 طنا من الشعير.

ومن المتوقع أن يستكمل الفلاحون حملة الحصاد في المحافظة خلال العقد الاول من يوليو.