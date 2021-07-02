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    محافظة اغجابدي ما زالت في صفوف المناطق التي تنتج اكثر من 100 الف طن من الحبوب

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٠]

    أغجابدي، 2 يوليو، أذرتاج

    تستمر حملة حصاد الحبوب في محافظة أغجابدي وقد حصد المزارعون 24 الفا و6ر912 هيكتار من الحقول وجنوا 101 الف و701 طن من المحصول.

    قال مركز التنمية الزراعية في المحافظة في بيان إن الفلاحين زرعوا هذا الموسم الحبوب في 26 الفا و6ر879 هيكتار ومنها 22 الفا و1ر224 هيكتار للقمح و5ر4655 هيكتار للشعير.

    وسخرت لحملة الحصاد 51 حصادة ومنها 38 حصادة تخص لشركة أغرو ليزينغ و13 حصادة للاشخاص الطبيعية.

    فلاحو اغجابدي يوشكون على استكمال حصاد الشعير وقد حصدوا 5ر4643 هيكتار من حقول الشعير وجنوا 16 الفا و561 طن من المحصول.

    كما حصدوا 20 الفا و1ر269 هيكتار من حقول القمح وانتجوا 85 الفا و140 طن من المحصول.

    وبلغت الانتاجية المتوسطة من كل هيكتار 4200 كغ من حقول القمح و3570 كغ من حقول الشعير.

    يذكر أن محافظة اغجابدي في صفوف المحافظات التي تنتج اكثر من 100 الف طن الحبوب في الجمهورية وقد حصد المزارعون العام الماضي 105 الف و2ر494 طن من المحصول من 28 الفا و324 هيكتار من حقول الحبوب وكانت الانتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3720 كغ.

    AZERTAG.AZ :محافظة اغجابدي ما زالت في صفوف المناطق التي تنتج اكثر من 100 الف طن من الحبوب
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