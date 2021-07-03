نقل 2500 عائلة نحل الى مصايف كلبجار
AzerTAg.az
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٢]
باكو، 3 يوليو (أذرتاج)
بمساعدة من وزارة الزراعة تم نقل 2500 عائلة أخرى للنحل مملوكة لدى المزارعين الى مصايف كلبجار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.
تم تحديد أماكن لتربية النحل وتم تقييم مخاطر. تم تزويد 66 مربيا للنحل بمعلومات عن مخاطر الألغام والذخائر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٤٨]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥٤]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٧]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك