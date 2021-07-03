نقل 2500 عائلة نحل الى مصايف كلبجار

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

بمساعدة من وزارة الزراعة تم نقل 2500 عائلة أخرى للنحل مملوكة لدى المزارعين الى مصايف كلبجار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

تم تحديد أماكن لتربية النحل وتم تقييم مخاطر. تم تزويد 66 مربيا للنحل بمعلومات عن مخاطر الألغام والذخائر.