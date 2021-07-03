خوجاوند المحررة، 3 يوليو، أذرتاج اكتشفت مزارع النباتات المخدرة بقرية في خوجاوند المحررة من وطأة احتلال أرمينيا ضمن عمليات شاملة للبحث والتحري والوقائية باسم "خشخاش 2021م" منفذة من قبل موظفي قسم شرطة محافظة خوجاوند. أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 2352 عدد من شجيرات القنب بزنة عامة بلغت 836 كغ في أراضي قرية بناء المحررة من الاحتلال وأقلعت من جذورها وأحرقت. ويجري التحقيق مع الحادث.

AZERTAG.AZ : "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية في خوجاوند المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

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