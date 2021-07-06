حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 7 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان

جليل أباد، 6 يوليو، أذرتاج

قال جهاز حرس الحدود إن قوات حرس الحدود كشفت ليلة 6 يوليو عن محاولة 5 مجهولين عبور حدود البلد في اراضي قرية سرخانلي في محافظة جليل اباد من اراضي جمهورية إيران الاسلامية وهم مزودون باجهزة الرؤية الليلية والاسلحة الآلية وحمل احدهم حقيبة احتمل انها تنقل مواد مخدرة.

وباشر فريق حرس الحدود بالمنطقة مع الحادث وعلى الرغم من اطلاق طلقة انذار في الهواء بعد الامر بـ"قف" فإن خارقي الحدود لم يطيعوا الامر وأخذوا في مقاومة مسلحة قصد قتل قوات حرس الحدود.

وفي مطاردة خارقي الحدود طبق حرس الحدود قواعد تطبيق الاسلحة النارية واصيب احد خارقي الحدود برصاص فيما تمكن الاخرون من العودة الى اراضي ايران هاربين مستغلين ظروف المنطقة المعقدة والمساحة الغابية وظلام الليلة. واتضح عند التحقيق الابتدائي أن المصاب بالرصاص من مواطني أذربيجان مظاهر قربانوف من مواليد 1992م وتلقى الاسعاف ثم نقل الى مستشفى جليل اباد المركزي غير انه فارق الحياة عند وصوله اليها.

وطوق حرس الحدود المنطقة وفتشوا الاراضي ليجدوا حقيبة متروكة وفيها 6895 غرام من المواد المخدرة وبالتحديد 4065 غرام من الهيروين و1385 غرام من الأفيون و325 غرام من الميتامفيتامين و1000 عدد من حبوب الميتادون 40 و260 عدد من البريغابالين ومن المواد الدوائية 10 امبولات من رافيد8 و30 كبسولة من الويلمان و10 امبولات من التستوستيرون.

وتم اشعار الجانب الايراني بالامر على الفور وعقد لقاء في مكان الحادث بين ممثلي حرس الحدود الأذربيجاني والايراني.

ويجري التحقيق حاليا مع الحادث من قبل حرس الحدود والنيابة العامة.