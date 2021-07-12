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    الداخلية: كشف ملابسات 101 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 94 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 19 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 12 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع 7 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 63 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 101 متهم بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

    AZERTAG.AZ : الداخلية: كشف ملابسات 101 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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