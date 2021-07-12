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    إصابة عامل بشركة بناء الجسور بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة صغيرة من القنابل العنقودية في قرية قاراخانبالي المحررة من الاحتلال

    ١٢.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠١]

    باكو، 12 يوليو (أذرتاج)

    أصاب خليلوف إلشان ايواز اوغلو العامل في شركة "بناء الجسور والمباني" (من مواليد سنة 1987) بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة صغيرة غير منفجرة من القنابل العنقودية المستخدمة من قبل أرمينيا، المحظورة دوليا في قرية قاراخانبايلي في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني في صباح 12 يوليو.

    تجري نيابة محافظة فضولي التحقيق بشأن الحادث.

    AZERTAG.AZ :إصابة عامل بشركة بناء الجسور بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة صغيرة من القنابل العنقودية في قرية قاراخانبالي المحررة من الاحتلال
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