مقتل مواطن مدني انفجار لغم في محافظة كويكول
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
باكو، 15 يوليو (أذرتاج)
لقي المواطن الاذربيجاني المدني اوجاق قولييف رامال كامال اوغلو (من مواليد 1990) ساكن قرية مولاجليللي بمحافظة كويكول حتفه في انفجار لغم مزروع من قبل الأرمن في منطقة "بانوفشالي" التي كانت تحت الاحتلال الأرميني قبل الحرب في الحدود بين كالبجار المحررة من الاحتلال وكويكول. وقع الحادث في مساء 14 يوليو.
رفعت القضية القضائية في الحادث ويجرى التحقيق.
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