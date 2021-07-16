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    حملة حصاد الحبوب مستمرة في شاماخي

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٠]

    شاماخي، 16 يوليو، أذرتاج

    تستمر حملة حصاد الحبوب في محافظة شاماخي.

    قال مركز التنمية الزراعية في المحافظة إن المزارعين حصدوا إلى الحين وجنوا تحصول 28 الفا و12 هيكتارا.

    وتبلغ مساحة حقول الحبوب هذا الموسم 40 الفا و3ر440 هيكتار ومنها 30 الفا و5ر620 هيكتار للقمح و8ر9818 هيكتار للشعير.

    وتستمر حملة الحصاد حاليا في المناطق الجبلية الشمالية بالمحافظة في حين اختتم المزارعون حملة الحصاد لدى المناطق الجنوبية فيها.

    وتبلغ الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار اكثر من 2100 كغ.

    وتعمل في الحقول حاليا 49 حصادة.

     

     

    AZERTAG.AZ :حملة حصاد الحبوب مستمرة في شاماخي
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