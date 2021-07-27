باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج) اصيب 27 يوليو موظف الوكالة الوطنية لتطهير اراضي أذربيجان من الالغام والذخائر العسكرية (أناما) نسيروف بهروز تابتيق أوغلو بجروح خطيرة بسبب انفجار لغم مضاد للمشاة المزروعة من قبل قوات أرمينيا في قرية مهديلي لمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني. أفادت وكالة اذرتاج أن نيابة محافظة جبرائيل تجري التحقيق بشأن الحادث.

AZERTAG.AZ : اصابة موظف أناما بجروح خطيرة بلغم زرعتها قوات أرمينيا في جبرائيل المحررة من الاحتلال

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