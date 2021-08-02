الداخلية: توقيف 116 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

كشفت ملابسات 100 حادث جنائي ارتكبت خلال الفترة ما بين 31 يوليو و1 أغسطس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 21 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 26 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 17 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقعت 8 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص واصابة 5 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 71 حادثا متعلقا بالمخدرات وعن 3 حوادث متعلقة بحيازة الاسلحة والمعدات القتالية غير قانونية.