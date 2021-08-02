باكو، 2 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إنها تلقت بلاغا يفيد نشوب حرائق في مساحة غابية ذات التضاريس المقعدة الجبلية قرب قرية هانوبا بمحافظة يارديملي. وباشرت طواقم الاطفاء عمليات اخماد الحرائق على الفور بالتعاون مع موظفي مركز حماية الغابات لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية ودعم سكان محليين. وتشير معطيات اولية الى أن الحرائق تجرف حاليا جذوع الاشجار المقطوعة المجففة وشجيرات وانتقلت الى الاشجار السليمة في مساحة تبلغ 15 هيكتارا.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: نشوب حرائق في مساحة غابية بمحافظة يارديملي جنوب البلاد

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