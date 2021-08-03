هونوبا، يارديملي، 3 أغسطس، أذرتاج ما زالت فرق الاطفاء التابعة لوزارة الطوارئ تتعامل مع الحرائق الناشبة في المساحة الغابية ذات التضاريس المعقدة الجبلية على مقربة من قرية هونوبا بمحافظة يارديملي جنوب البلاد. قالت وزارة الطوارئ في بيان إن فرق الاطفاء تواصل عمليات اطفاء الحرائق بالتعاون مع موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وجنود الدفاع المدني بقوام عام يبلغ 130 شخص يناضلون ضد الحرائق في المناطق الجبلية ذات التضاريس الصعبة التي يجعلهم يتعاملون مع الحرائق بأعمال يدوية. وسخرت الطوارئ صباح 3 اغسطس اليوم مروحية اطفاء لدعم عملية الاخماد.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تسخر مروحية لإخماد الحرائق الناشبة مساء الامس في المساحة الغابية في ياريملي

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