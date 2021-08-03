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    الداخلية: توقيف 46 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة

    ٠٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٧]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    كشفت ملابسات 46 حادثا جنائيا ارتكبت 2 أغسطس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 48 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 35 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقعت 6 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص واصابة 4 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 27 حادثا متعلقا بالمخدرات وعن حادثين متعلقين بحيازة الاسلحة والمعدات القتالية غير قانونية.

    وألقي القبض على 46 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

     

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