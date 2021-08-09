  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: لم يسمح لـ 5395 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 653 حفلة زفاف خلال يومي السبت والأحد

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٧]

    باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 653 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 7-8 اغسطس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 495 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و158 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 203 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف مع حبس شخصين إداريا واحالة ملفين محررين بحق شخصين الى المحكمة للنظر فيهما.

    كما لم يسمح لـ 5395 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 5395 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 653 حفلة زفاف خلال يومي السبت والأحد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١١:٣٧]
    الطوارئ: إخماد الحريق الناشب في جبال أقصو
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٣٠]
    الداخلية: كشف ملابسات 41 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]
    الداخلية: لم يسمح لـ 2397 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 302 حفلة زفاف خلال اليوم
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]
    فرق الطوارئ تحاصر الحريق الناشب في جبال أقصو
    الداخلية: لم يسمح لـ 5395 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 653 حفلة زفاف خلال يومي السبت والأحد