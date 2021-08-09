الداخلية: لم يسمح لـ 5395 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 653 حفلة زفاف خلال يومي السبت والأحد

باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 653 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 7-8 اغسطس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 495 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و158 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 203 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف مع حبس شخصين إداريا واحالة ملفين محررين بحق شخصين الى المحكمة للنظر فيهما.

كما لم يسمح لـ 5395 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.