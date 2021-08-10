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    الداخلية: لم يسمح لـ 2217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 290 حفلة زفاف خلال اليوم

    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٣]

    باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 290 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 7-9 اغسطس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 241 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و49 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 58 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف مع حبس شخصين إداريا واحالة ملفين محررين بحق شخصين الى المحكمة للنظر فيهما.

    كما لم يسمح لـ 2217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 2217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 290 حفلة زفاف خلال اليوم
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    الداخلية: لم يسمح لـ 2217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 290 حفلة زفاف خلال اليوم