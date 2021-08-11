  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: كشف ملابسات 33 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٠]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 33 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 13 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 41 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 28 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 28 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 50 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: كشف ملابسات 33 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
    الطوارئ ترسل مروحية لعمليات اخماد الحريق الناشب في المنطقة الجبلية في غابالا
    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٣]
    الداخلية: لم يسمح لـ 2217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 290 حفلة زفاف خلال اليوم
    ١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٧]
    الداخلية: كشف ملابسات 27 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٥‎]
    الداخلية: كشف ملابسات 93 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    الداخلية: كشف ملابسات 33 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها