الطوارئ ترسل مروحية لعمليات اخماد الحريق الناشب في المنطقة الجبلية في غابالا

تيكانلي، غابالا، 11 أغسطس، أذرتاج

تواصل وزارة الطوارئ عمليات اخماد الحريق الناشب في غابالا.

قالت الطوارئ في بيان انها ارسلت الى مكان الحادث مروحية اطفاء لدعم عملية اطفاء الحريق.

هذا وقد تلقت وزارة الطوارئ بلاغا أفاد نشوب حريق في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية تيكانلي بمحافظة غبالا.

قالت الوزارة في بيان إن فرق الاطفاء بدعم أفراد جيش الدفاع المدني باشروا عملية اخماد الحريق على الفور.

وتشير معطيات ابتدائية الى أن الحريق يجرف حاليا اعشابا وشجيرات جافة في مساحة تبلغ 4 هيكتارات.