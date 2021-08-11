الداخلية: لم يسمح لـ 1509 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 186 حفلة زفاف خلال اليوم

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 186 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 7-10 اغسطس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 173 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و13 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 20 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 1509 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.