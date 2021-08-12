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    الداخلية: لم يسمح لـ 619 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 65 حفلة زفاف خلال اليوم

    ١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٨]

    باكو، 12 أغسطس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 65 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 12 اغسطس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 61 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و4 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 7 اشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف وتحرير ملف جنائي بحق شخص.

    كما لم يسمح لـ 619 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 619 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 65 حفلة زفاف خلال اليوم
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