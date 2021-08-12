الطوارئ: اندلاع حريق في منطقة جبلية في محافظة طاووس

يانيقلي، طاووس، 12 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ إن حريقا اندلع في منطقة جبلية ذات التضاريس الصعبة قرب قرية يانيقلي في محافظة طاووس غرب البلاد.

أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن فرق الاطفاء والبحث والانقاذ باشرت الحادث على الفور وتدل معطيات اولية على أن الحريق تشتعل على مساحة تبلغ هيكتارين ويجرف اعشابا مجففة.