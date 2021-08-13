الطوارئ: إطفاء حريق ناشب في منطقة جبلية في محافظة طاووس

طاووس، 13 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ إن الحريق الناشب في المنطقة الجبلية ذات التضاريس المعقدة على مقربة من قرية يانيقلي في محافظة طاووس إطفئ.

واوضحت أن الحريق جرف شجيرات الشُبُهان أو الصامور والاعشاب الجافة في مساحة بلغت 4 هيكتارات.

وتمكنت فرق الاطفاء من حماية مساحة غابية قريبة من المنطقة المنكوبة.