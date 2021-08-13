الطوارئ: عمليات اخماد الحرائق الناشبة في غابالا مستمرة ليل نهار

غابالا، 13 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ في بيان إن عمليات اخماد الحرائق الناشبة في منطقة جبلية ذات التضاريس الصعبة قرب قرية تيكانلي في محافظة غابالا مستمرة ليل نهار.

وأشركت الطوارئ في عمليات الاطفاء قوات الدفاع المدني وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان القرية والمناطق السكنية القريبة بدعم مروحية الاطفاء التابعة لها.

واوضحت أن كون المنطقة الجبلية ذات التضاريس الصعبة وهبوب رياح يزيد من تعسير اعمال الاطفاء غير أن مكافحة الحرائق مستمرة دون انقطاع.