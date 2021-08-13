الطوارئ: تسخير مروحية اطفاء ثانية لعمليات اخماد الحرائق الناشبة في غابالا

غابالا، 13 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ في بيان إنها سخرت مروحية اطفاء ثانية لعمليات اخماد الحرائق الناشبة في منطقة جبلية ذات التضاريس الصعبة قرب قرية تيكانلي في محافظة غابالا.

ووكانت الطوارئ قد اشركت الى الحين في عمليات الاطفاء قوات الدفاع المدني وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان القرية والمناطق السكنية القريبة بدعم مروحية الاطفاء التابعة لها.

واوضحت أن كون المنطقة الجبلية ذات التضاريس الصعبة وهبوب رياح يزيد من تعسير اعمال الاطفاء غير أن مكافحة الحرائق مستمرة دون انقطاع.