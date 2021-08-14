الطوارئ: فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحرائق الناشبة في جبال غابالا

تيكانلي، غابالا، 14 أغسطس، أذرتاج

اعلنت وزارة الطوارئ عن اخماد الحرائق الناشبة في مساحة جبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية تيكانلي في محافظة غابالا.

قالت الطوارئ إن فرق الإطفاء تمكنت من اطفاء الحرائق الناشبة منذ 11 اغسطس اطفاء تماما الساعة 14.00 يوم 14 اغسطس اليوم موضحة أن الحرائق جرفت اعشابا وشجيرات مجففة وبعضا من الاشجار على مساحة بلغت 150 هيكتار فيما تيسر لها أن تصدت لانتقال الحرائق الى منطقة مكثفة من الاشجار ومساحة غابية قريبة.

هذا وقد أشركت الطوارئ في عمليات الاطفاء قوات الدفاع المدني وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان القرية والمناطق السكنية القريبة بدعم مروحية الاطفاء التابعة لها.

واوضحت أن كون المنطقة الجبلية ذات التضاريس الصعبة وهبوب رياح يزيد من تعسير اعمال الاطفاء غير أن مكافحة الحرائق مستمرة دون انقطاع.