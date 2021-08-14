الداخلية: لم يسمح لـ 80 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 131 حفلة زفاف خلال اليوم

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 131 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 13 اغسطس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 129 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف وحفلتي زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 4 اشخاص وتحرير ملفين جنائيين بحق شخصين لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 80 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.