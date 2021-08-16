الداخلية: لم يسمح لـ 341 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 77 حفلة زفاف خلال اليوم

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 77 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 14-15 اغسطس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 57 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و20 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 21 شخصا وتحرير ملف جنائي بحق شخص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 341 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.