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    الداخلية: كشف ملابسات 35 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 35 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت عن توقيف 6 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخصين كانا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع 6 أحدث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص واصابة 5 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 26 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 39 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

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