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    الداخلية: كشف ملابسات 22 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥‎١]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 22 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 18 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 47 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 22 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع حادث مروري على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين واصابة آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 22 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

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